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    Ukrayna Sağlık Bakanı: 34 hastane hasar gördü

    Sağlık Bakanı Liashko, Rusya’nın saldırıları nedeniyle 34 hastanenin zarar gördüğünü, saldırıların Cenevre Sözleşmesi’nin açık ihlali olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 17:47
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    Ukrayna Sağlık Bakanı: 34 hastane hasar gördü

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon, 11’inci günde de devam etti.

    Birçok kentte patlama ve siren sesleri yükseldi. Rus birliklerinin sivil hedefleri de vurduğu gözlemlendi.

    Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rusya tarafından yapılan bombardıman sonucu Ukrayna’da 34 hastanenin zarar gördüğünü, bazılarının hizmet veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.

    CENEVRE SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI

    Sağlık Bakanlığı hastanelere yapılan saldırıların Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamaya dikkat çekti.

    “YÖNELİK 6 DOĞRULANMIŞ SALDIRI RAPORU YAYINLADI”

    DSÖ dünkü açıklamasında,“Bugün itibariyle DSÖ, Ukrayna’da sağlık hizmetlerine yönelik 6 doğrulanmış saldırı raporu yayınladı. Daha fazla rapor doğrulanıyor. DSÖ, 6 ölüm ve 11 yaralanmaya neden olan bu saldırıları şiddetle kınıyor. Sağlık tesisleri, personel ve hastalar hedef değildir.” dedi.

    Ukrayna Sağlık Bakanı: 34 hastane hasar gördü #1

    Ukrayna Sağlık Bakanı: 34 hastane hasar gördü #2


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