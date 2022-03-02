Ukrayna: Saldırılarda 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin birçok bölgesinde siviller zarar görüyor.

Yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar alırken, Ukrayna 7 gündür devam eden savaşta yaşanan can kayıplarını açıkladı.

7 GÜNLÜK BİLANÇO

Son durumu paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 2 binden fazla Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiğini, bu rakama hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin dahil olmadığını açıkladı.

Acil Durumlar Servisi ekiplerinin Rus saldırıları nedeniyle meydana gelen 400'den fazla yangını söndürdüğü kaydedilen açıklamada, 10 itfaiyecinin görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: TIBBİ YARDIM İÇİN KORİDOR AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı da hastanelere ve eczaneleri tıbbi yardımda zorluklar yaşandığını belirterek "Tıbbi yardım için insani koridor açmaya çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.