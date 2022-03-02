Euro
15.64
0.85%
Dolar
14.07
1.28%
Altın
874.73
0.66%
Borsa
1978
0.41%
Bitcoin
611.777
-0.65%
BTXN Coin
37.13
-1.40%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Ukrayna: Saldırılarda 2 binden fazla sivil öldü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Saldırılarda 2 binden fazla sivil öldü

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin birçok bölgesinde siviller zarar görüyor.

    Yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar alırken, Ukrayna 7 gündür devam eden savaşta yaşanan can kayıplarını açıkladı.

    7 GÜNLÜK BİLANÇO

    Son durumu paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 2 binden fazla Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiğini, bu rakama hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin dahil olmadığını açıkladı.

    Acil Durumlar Servisi ekiplerinin Rus saldırıları nedeniyle meydana gelen 400'den fazla yangını söndürdüğü kaydedilen açıklamada, 10 itfaiyecinin görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI: TIBBİ YARDIM İÇİN KORİDOR AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ

    Ukrayna Sağlık Bakanlığı da hastanelere ve eczaneleri tıbbi yardımda zorluklar yaşandığını belirterek "Tıbbi yardım için insani koridor açmaya çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

    Ukrayna: Saldırılarda 2 binden fazla sivil öldü #1

    Ukrayna: Saldırılarda 2 binden fazla sivil öldü #2

    Ukrayna: Saldırılarda 2 binden fazla sivil öldü #3


    İlginizi Çekebilir

    Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi
    Teknoloji

    Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Güngören'de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi
    3. Sayfa

    Güngören'de alacak verecekliler, silahlı çatışmaya girdi

    Görüş Bildir