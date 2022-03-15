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    Ukrayna: Savaş, mayıs ayında bitebilir

    Zelensky'nin danışmanı, Rusya ile yaşadıkları çatışmaların bitiş tarihine ilişkin tahminde bulundu.
    • REUTERS
    • 15.03.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 09:29
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    Ukrayna: Savaş, mayıs ayında bitebilir

    Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Kiev yönetiminden açıklama geldi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın ne zaman sona erebileceğine dair görüşünü paylaştı.

    Arestoviç, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın saldırı kaynaklarının tükenmesinin ardından, mayıs ayı başlarında bitebileceğini söyledi.

    "EN GEÇ MAYIS..."

    Kesin zamanlamanın Moskova yönetiminin savaşa ne kadar kaynak ayırmasıyla ilgili olduğunu belirten Arestoviç, "Bence en geç mayıs, mayıs başı bir barış anlaşması yapmalıyız. Belki çok daha erken. Mümkün olan en yakın tarihlerden bahsediyorum." dedi.

    Şu anda bir yol ayrımında olduklarını dile getiren Arestoviç, Rusya'nın bir aylık eğitimin ardından yeni askerleri cepheye sürebilme ihtimaline de dikkat çekti.

    İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI

    Ukrayna'daki savaş, 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başladı.

    İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik en büyük saldırı olarak kayıtlara geçen olay, Putin tarafından "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriliyor.

    Ukrayna: Savaş, mayıs ayında bitebilir #1


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