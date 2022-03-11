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Ukrayna, savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

Ukrayna, savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.