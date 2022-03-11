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    Ukrayna, savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 05:22
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    Ukrayna, savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

    Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.

    "KAYIPLARIMIZ 100 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE"

    Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi.

    Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

    Ukrayna, savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı #1


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