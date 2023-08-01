Ukrayna: Savaş, Rusya topraklarına taşınacak Zelensky'nin ardından Kiev'den yapılan yeni açıklamada, "Bu savaş yakında tamamen savaşın yazarlarının topraklarına taşınacak" denildi.

AA & Ensonhaber

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Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Kiev'den çarpıcı açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın seyrinin yavaş yavaş Rusya topraklarına döndüğünü söylemişti.

Benzer bir açıklama, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'tan geldi.

"Savaş tamamen Rusya topraklarına taşınacak"

Podolyak, savaşın yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Podolyak, Moskova’ya yapılan İHA saldırılarını değerlendirdi:

Moskova, hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu savaş yakında tamamen 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınarak onlardan tüm borçları tahsil edecek.

"Daha fazla savaşlar olacak"

Rusya'da bundan sonra yaşanacak her şeyin nesnel bir tarihi süreç olduğunu belirten Podolyak, şöyle devam etti:

Daha fazla tanımlanamayan İHA'lar, daha fazla çöküşler, daha fazla iç çatışmalar, daha fazla savaşlar olacak.

Moskova'ya İHA'lı saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Kiev'in dün gece başkent Moskova'ya ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısının engellendiği belirtilmişti.

Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Narofomonisk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının havada Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edilen açıklamada, bir İHA’nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova'daki Moskova City iş merkezinin bulunduğu yere düştüğü bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz’da Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Engellenen İHA’lardan biri Moskova-City iş merkezindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.

Ukrayna’nın Moskova’ya 24 ve 28 Temmuz'da da İHA saldırıları düzenlediği, ölü veya yaralı olmadığı bildirilmişti.