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Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını duyurdu.