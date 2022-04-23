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    Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını duyurdu.
    • 23.04.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 16:12
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    Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü

    Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiğini belirtti.

    Verilere göre; Ukrayna topraklarında 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü.

    21 bin 600 Rus askeri öldürüldü

    Bunun yanı sıra 177 uçak, 145 helikopter, 854 tank, 2 bin 205 zırhlı araç, 403 top, 143 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

    Rus güçleri 1543 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 182 insansız hava aracını da kaybetti.

    Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü #1


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