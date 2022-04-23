- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü
Ukrayna: 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını duyurdu.
- 23.04.2022 - 16:09
- Güncelleme : 23.04.2022 - 16:12
Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiğini belirtti.
Verilere göre; Ukrayna topraklarında 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü.
21 bin 600 Rus askeri öldürüldü
Bunun yanı sıra 177 uçak, 145 helikopter, 854 tank, 2 bin 205 zırhlı araç, 403 top, 143 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1543 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 182 insansız hava aracını da kaybetti.