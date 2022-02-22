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    Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Putin, gerçek yüzünü gösterdi

    Silahlı Kuvvetler mensuplarına seslenen Reznikov, Rusya liderini sert sözlerle hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 14:50
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    Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Putin, gerçek yüzünü gösterdi

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine karşı tutumuna tepki gösterdi.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hitaben yapılan açıklamada, Reznikov, "Kremlin, Sovyetler Birliği'nin yeniden canlanması için bir adım daha attı." dedi.

    "PUTİN'İN GERÇEK YÜZÜ"

    Rusya Devlet Başkanı'nı "yıllar boyunca kadınların ve çocukların arkasına saklanarak alçak bir savaş yürütmekle" suçlayan Reznikov, "Putin, gerçek yüzünü gösterdi." ifadesini kullandı.

    "SUÇ MUTLAKA CEZALANDIRILACAK"

    Reznikov, açıklamasında, "Suç mutlaka cezalandırılacaktır. Avrupa, dürüst cevaplardan kaçınmanın gerçek maliyetini sizin sayenizde anladı." görüşünü paylaştı.

    PUTİN'İN İKİ BÖLGEYİ TANIMA KARARI

    Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnameleri imzalamış, bu bölgelere "barış gücü" gönderme kararı almıştı.


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