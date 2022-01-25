Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rus işgali tehdidi görmüyorum

Kiev'den yapılan açıklamada, Rusya'nın yakın gelecekte saldırı ihtimalinin olmadığı kaydedildi.

Rus ordusunun Ukrayna sınırına asker yığınağı yapması haberleri ve tatbikat kapsamında Belarus'a asker göndermesinin ardından, savaş çıkacağı söylentileri artırmış durumda.

Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İŞGAL GİRİŞİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Reznikov, yakın bir gelecekte Rusya'nın ülkesini işgal etme ihtimaline dair herhangi bir bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

ICTV kanalına konuşan Reznikov, "Bugün itibarıyla, Rusya silahlı kuvvetleri, yarın bir saldırı başlatmaya hazır olduklarını gösteren herhangi bir saldırı grubu oluşturmadı." dedi.

"DÜŞÜK OLASILIK"

Pekin'deki Olimpiyatların son günü olan 20 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma olasılığı sorulduğunda ise Ukraynalı Bakan, bu olasılığın "düşük" olduğunu söyledi.