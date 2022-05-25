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    Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Doğu cephesindeki durum kötü"

    Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmaların ülkenin kaderini belirlediğini açıkladı.
    • 25.05.2022 - 11:13
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    Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Doğu cephesindeki durum kötü'

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk'dan açıklama geldi.

    "Ükenin kaderi orada belirleniyor"

    Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışmaların ülkenin kaderini belirlediğini söyledi. Sözcü Motuzyanyk açıklamasında, "Rusya’nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ülkenin doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor." dedi.

    "Son doğu toprakları tehlike altında"

    Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerinin, Ukrayna’nın elinde tuttuğu son doğu toprakları olduğunu belirterek, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk’i kuşatma çabalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    İHA'nın haberine göre, Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirleri, Rus ordusunun 3 yönden şehirleri kuşatma çalışmaları yürütmesinin ardından en önemli savaş bölgesi haline geldi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Doğu cephesindeki durum kötü' #1

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