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    Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 15 havalimanını yok etti

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi.
    • AA
    • 01.04.2022 - 04:33
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    Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 15 havalimanını yok etti

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.

    Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

    "RUSYA 15 HAVALİMANINI YOK ETTİ"

    Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz." ifadelerine yer erildi.

    UKRAYNA'DA 1300'DEN FAZLA YERLEŞİM BİRİMİ ELEKTRİKSİZ

    Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede 1339 yerleşim biriminde elektriğin olmadığı belirtildi.

    Bu yönde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Kiev, Donetsk ve Sumi'nin yanı sıra Harkiv, Mıkolayiv, Jitomir, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 71 binden fazla kişinin yeniden elektriğe kavuşabildiği aktarıldı.

    Açıklamada, 338 bin tüketicinin ise doğal gazsız kaldığı ifade edildi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 15 havalimanını yok etti #1


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