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    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve 2 bankaya siber saldırı gerçekleştirildi

    Ukrayna’da, Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ile Privatbank ve Oschadbank bankaları siber saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 00:23
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    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve 2 bankaya siber saldırı gerçekleştirildi

    Ukrayna’da Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ile Privatbank ve Oschadbank bankaları siber saldırıya uğradı.

    BAKANLIK HEDEF ALINDI

    Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bakanlığın "muhtemelen" hedef alındığı ve internet sitesinin çöktüğü doğrulanarak, sitenin yeniden aktif olması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve 2 bankaya siber saldırı gerçekleştirildi #1

    BANKALARDA DA SORUN YAŞANDI

    Siber saldırıda hedef alınan Privatbank ve Oschadbank’ın internet bankacılık servislerinde de sorun yaşandığı aktarıldı.

    Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Privatbank, mevduat sahiplerinin fonlarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını garanti ediyor" denildi.

    Açıklamada ayrıca, saldırının arkasında Rusya’nın olduğu belirtilmedi, ancak olaya karıştığı öne sürüldü.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve 2 bankaya siber saldırı gerçekleştirildi #2


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