Ukrayna: Sivastopol’deki patlama, büyük taarruza hazırlık Ukraynalı yetkili Gumenyuk, Rus askerlerinin endişeli olduğunu söyledi. Gumenyuk, "Bu çalışma, herkesin beklediği geniş çaplı taarruz için hazırlık niteliğindedir" dedi.

AA Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sivastopol kentinde bulunan petrol depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası Kiev, geniş çaplı saldırı hazırlığına ilişkin açıklama yaptı. "Rus askerleri endişeli" Ukrayna Güney Savunma Güçleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Nataliya Gumenyuk, patlamanın, Ukrayna’nın geniş çaplı taarruz için hazırlığı olduğunu söyledi. Gumenyuk, yerel televizyon programında yaptığı konuşmada, Sivastopol’deki petrol depolama tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra endişeli olan Rus askerlerin aile üyelerini tahliye etmeye çalıştıklarını ileri sürdü. "Sivastopol’de huzuru hissetmiyorlar" Gumenyuk, Rusların Novosibirsk tarafındaki üslere yöneldiğini iddia ederek ve şöyle dedi: Çünkü Sivastopol’de huzuru ve sürdürülebilir lojistik desteği hissetmiyorlar. "Geniş çaplı taarruz için hazırlık niteliğinde" Rusya’nın lojistiğine zarar verilmesinin Ukrayna savunma kuvvetlerinin güçlü operasyonlara hazırlık unsurlarından biri olduğunun altını çizen Gumenyuk, şöyle dedi: (Sivastopol’deki patlama) Bu çalışma, herkesin beklediği geniş çaplı taarruz için hazırlık niteliğindedir. 40 bin ton kapasiteli petrol depolama tesisine saldırı Gumenyuk, Rusların kaynaklarına zarar verildiğini hissettiğini ve manevra yapmaya başladığını sözlerine ekledi. Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol kentindeki 40 bin ton kapasiteli petrol depolama tesisinin İHA’larla vurulduğu bildirilmişti. Gözden Kaçmasın Ukrayna: Rusya’ya saldırı hazırlıklarında sona yaklaştık Haberin Detayları Ukrayna Kırım'ı yine drone'la vurdu Haberin Detayları