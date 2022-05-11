Ukrayna, Sohranovka'dan Rus gazı alımını durduracak

Gazprom, mücbir sebep yaratacak durumları tespit edemediklerini duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan, gaz sevkiyatına ilişkin açıklama yapıldı.

Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna'dan geçen Rus gazının yüzde 30’luk kısmının giriş yaptığı Sohranovka noktasıyla ilgili gelişmeyi aktardı.

Ukrayna’nın mücbir sebeplerden ötürü Sohranovka noktasından artık Rus gazı alımı yapmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Kupriyanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Ukrayna'nın Sohranovka kararı

"Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, Sohranovka üzerinden 11 Mayıs itibarıyla artık gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Buraya yönelik tüm gaz kapasitesinin Suca noktasına taşınmasını teklif ettiler.”

Kupriyanov, Ukrayna’nın, Rusya’nın Sohranovka noktasına gaz sevkiyatına devam etmesi halinde söz konusu miktarda doğalgazın Avrupa’ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği konusunda uyarıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Gazprom: Herhangi bir engel görmüyoruz

Sohranovka’dan alım yapılmasını durduran mücbir sebeplere ilişkin herhangi bir sorun tespit edemediklerine işaret eden Kupriyanov, “Gazprom, mücbir sebep yaratacak durumları tespit edememekle birlikte, aynı şekilde çalışmaya devam etmek için herhangi bir engel görmemektir.” diye konuştu.

"Teknolojik açıdan imkansız"

AA'nın haberine göre; Kupriyanov, Sohranovka üzerinden iletilen doğalgaz hacminin Suca noktasına taşınmasının ise teknolojik açıdan imkansız olduğuna dikkati çekti.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu sevk ediyordu.