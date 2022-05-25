Ukrayna, tahıl ihracının yollarını arıyor

Savaş, Ukrayna'nın tahıl ihracatını sekteye uğrattı. Dünya Gıda Programı'na göre yaklaşık 25 milyon ton tahıl ihraç edilemedi.

Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'ya tahıl ihracatında zor günler yaşatıyor.

Kiev yönetimi, Rus donanmasının Azak Denizi ve Karadeniz'de aylarca süren ablukasını kırarak ve karadaki hareket kabiliyetini artırarak tahıl ve bitkisel yağları ülkeden çıkarmanın yollarını arıyor.

Küresel buğday arzı risk altında

Savaş, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla birlikte tahıl, yemeklik yağ, gübre ve enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durumun, küresel gıda krizine yol açmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Ukrayna'nın ana endüstrilerinden biri

Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır, arpa, ayçiçek yağı ve kolza tohumu yağı ihracatçısı konumunda.

Tahıl, 2021'de toplam 12,2 milyar dolarlık ihracatla Ukrayna'nın ana endüstrilerinden biri.

Savaştan önce Ukrayna, tahıllarının ve yağlı tohumlarının yzüde 98'ini Karadeniz üzerinden ayda 6 milyon tona kadar ihraç ediyordu.

25 milyon ton tahıl bekliyor

Reuters'ın haberine göre, limanların bloke edilmesi ve demiryolu sisteminin fazladan yükle baş edememesi nedeniyle söz konusu ülke şu anda ayda yalnızca 1 ila 1,5 milyon ton arasında ihracat gerçekleştirebiliyor.

Dünya Gıda Programı'na göre, altyapı sorunları ve deniz ablukası nedeniyle yaklaşık 25 milyon ton tahıl Ukrayna'da kaldı.

Güvenli koridor tartışması

Batılı ülkeler, tahılın Ukrayna limanlarından taşınmasını sağlamak için "güvenli koridorlar" kurma fikrini tartışıyor.

Ukrayna güvenlik garantileri isterken, konuya ilişkin yetkililer, Rusya'nın rızası olmadan böyle bir koridorun mümkün olmayacağı konusunda uyarıyor.