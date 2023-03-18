Ukrayna: Tahıl Koridoru Anlaşması süresiz olsun Başbakan Şmıgal, "Tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrarcıyız" dedi.

Dünya piyasaları, bugün sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Karadeniz Tahıl Girişimi’nin devamı için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." açıklaması geldi.

Ukrayna'nın ısrarı

Ardından bir açıklama da Kiev yönetiminden yapıldı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresiz olmasında ısrar ettiklerini bildirdi.

Ukrayna Hükümeti Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şmıgal, hükümet toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Süresiz olmalı ve otomatik olarak 120 gün uzatılmalı"

Ukrayna’nın dünya gıda güvenliğinin kilit halkalarından biri olduğuna dikkati çeken Şmıgal, 120 gün vurgusu yaptı:

Bu nedenle tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrar ediyoruz.

"Manipülasyona izin verilmemeli"

Şmıgal, böyle bir tutumu Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de savunduğuna işaret ederek, gıda krizine karşı uyardı:

Saldırganın, anlaşma süresini kısaltma girişimi daha fazla şantaj yapmak ve küresel gıda krizini tırmandırmak için yapılan bir manipülasyondur. Buna izin verilmemeli.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.