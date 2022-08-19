Ukrayna: Tahıl koridoru verimli çalışıyor

Ülkenin Altyapı Bakanı Kubrakov, Karadeniz'de varılan anlaşmanın gidişatıyla ilgili son durumu aktardı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna limanlarından çıkarılamayan tonlarca tahıl ürünü için Türkiye devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tahıl koridoru anlaşması imzalandı.

Guterres, Odessa Limanı'nda

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, devam eden sevkiyatlara ve koridorla ilgili varılan çözüme ilişkin açıklama yaptı.

Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bugün Odessa Limanı'nda ağırladıklarını söyledi.

"Tahıl koridorunun verimli çalıştığını güvenle söyleyebiliriz"

Guterres ile gemilerin tahıl ile yüklenmesi sürecini incelediklerini aktaran Kubrakov, "Karadeniz tahıl girişimi nedeniyle tahıl koridorunun verimli çalıştığını güvenle söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.