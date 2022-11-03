Petrol
94.5
-1.73%
Euro
18.2251
-0.33%
Dolar
18.6165
0.00%
Altın
972.88
-0.67%
Borsa
4104
0.78%
Bitcoin
382.292
-0.95%
BTXN Coin
10.10
-0.49%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Ukrayna: Tahıl taşıyan 7 gemi yola çıktı

    Ukrayna Altyapı Bakanlığı, 290 bin ton tarım ürünü taşıyan 7 geminin Odessa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarından yola çıktığını duyurdu.
    • 03.11.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Tahıl taşıyan 7 gemi yola çıktı

    Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ürünlerinin dünyaya dağıtımı için Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Karadeniz'de Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın askıya alması ile sekteye uğramıştı.

    Rusya'nın, Ukrayna tarafından anlaşmaya aykırı adımlar atıldığı gerekçesi ile askıya aldığı anlaşma, Türkiye'nin yeniden devreye girmesi ile tekrar sağlandı.

    Ukrayna: 7 gemi yola çıktı

    İHA'nın haberine göre bu kapsamda Ukrayna Altyapı Bakanlığı; Odessa, Çornomorsk ve Pivdenny limanlarından Ukrayna tahılı yüklü yeni gemilerin yola çıktığı duyurdu.

    Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında 10 milyon tarım ürününün 43 ülkeye sevk edildiğini belirten Bakanlık, "3 Kasım'da, 290 bin ton tarım ürünü taşıyan 7 gemi Odessa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarından ayrıldı. Gemiler, Asya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. ESENTEPE isimli gemi, 29 ton ayçiçeği tohumu ile Umman'a, KEY NIGHT isimli gemi ise 67 bin ton mısır ile Çin'e gidiyor." açıklamasında bulundu.

    Öte yandan, 1 Ağustos'tan itibaren 10 milyon ton gıdayı taşıyan 430 geminin Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerine ulaştığını ifade eden Bakanlık, "Daha önce de belirtildiği gibi, Rusya Boğaz'daki denetimleri engellemeseydi, ekim ayı ihracatı yüzde 30-40 oranında daha yüksek olabilirdi." dedi.

    Ukrayna: Tahıl taşıyan 7 gemi yola çıktı VİDEO


    Ukrayna: Tahıl taşıyan 7 gemi yola çıktı #1


    Otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 4,7 daraldı
    Otomobil

    Otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 4,7 daraldı

    Meltem Miraloğlu, Green Card sahibi oldu
    Magazin

    Meltem Miraloğlu, Green Card sahibi oldu

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    Görüş Bildir