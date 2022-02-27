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    Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'na Rusya aleyhinde başvurdu

    Rusya'nın saldırılarına tepki gösteren Kiev, konuyu Lahey merkezli kuruma taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 15:33
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    Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'na Rusya aleyhinde başvurdu

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı attıkları adımı açıkladı.

    Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak Rusya aleyhindeki başvurularını Uluslararası Adalet Divanı'na ilettiklerini duyurdu.

    "RUSYA SORUMLU TUTULMALI"

    Zelenskiy, açıklamasında, "Rusya, saldırganlığı haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır." dedi.

    DAVA ÇAĞRISI

    Rusya'nın askeri faaliyetlerini derhal durdurmasını emreden acil bir karar talep ettiklerini belirten Zelenskiy, "Davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı na Rusya aleyhinde başvurdu #1

    Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı na Rusya aleyhinde başvurdu #2


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