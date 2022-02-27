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- Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'na Rusya aleyhinde başvurdu
Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı'na Rusya aleyhinde başvurdu
Rusya'nın saldırılarına tepki gösteren Kiev, konuyu Lahey merkezli kuruma taşıdı.
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 15:33
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı attıkları adımı açıkladı.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak Rusya aleyhindeki başvurularını Uluslararası Adalet Divanı'na ilettiklerini duyurdu.
"RUSYA SORUMLU TUTULMALI"
Zelenskiy, açıklamasında, "Rusya, saldırganlığı haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır." dedi.
DAVA ÇAĞRISI
Rusya'nın askeri faaliyetlerini derhal durdurmasını emreden acil bir karar talep ettiklerini belirten Zelenskiy, "Davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.