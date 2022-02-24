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    Ukrayna ve Rusya jetleri karşı karşıya geldi

    İki ülkenin savaş uçakları, gerilimin had safhaya ulaştığı dönemde tehlikeli şekilde yakınlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 16:55
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    Ukrayna ve Rusya jetleri karşı karşıya geldi

    Rusya'nın askeri harekatı, Rus ordusu ile Ukrayna askerleri arasında çatışmaya neden oldu.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, iki ülkenin, karşılıklı olarak askeri uçakları ve zırhlı araçları imha ettiği belirtildi.

    Kiev'e doğru helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiğine ilişkin haberler de son dakika bilgisi olarak paylaşıldı.

    İKİ ÜLKE JETLERİ HAVADA KARŞILAŞTI

    Son olarak Kiev yakınlarında karşı karşıya gelen Rusya ve Ukrayna'ya ait savaş uçakları görüntülendi.

    Görüntülerde uçakların 'it dalaşına' girdiği anlar yer alıyor.

    Ukrayna ve Rusya jetleri karşı karşıya geldi ViDEO

    Ukrayna ve Rusya jetleri karşı karşıya geldi #1

    Ukrayna ve Rusya jetleri karşı karşıya geldi #2


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