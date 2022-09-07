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    Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali'nin kapatılması gerekiyorsa kapatabiliriz

    Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 07.09.2022 - 21:31
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    Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali'nin kapatılması gerekiyorsa kapatabiliriz

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    Öte yandan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali hakkında Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov açıklamada bulundu.

    "Zaporijya Nükleer Santrali'nin kapatılması gerekiyorsa kapatabiliriz"

    Oleh Korikov, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin kapatılmasını gerektiren durumların ortaya çıkması halinde kapatılacağını ifade ederek, bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

    Korikov, santralin kendi elektrik ihtiyacını karşıladığını ancak bağlantısının kesilmesi durumunda yedek dizel jeneratörlerin çalıştırılması gerektiğini söyledi.

    Oleh Karikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna’ya saldırı nedeniyle dizel rezervlerini yenilemenin son derece zor olacağını belirtti.

    Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali nin kapatılması gerekiyorsa kapatabiliriz #1

    Santral kapanırsa halk kışı zor geçirecek

    Santralin kapatılması halinde sonbahar mevsimi nedeniyle havaların soğumaya başladığı Ukrayna’da, halkın zor bir kış geçireceği tahmin ediliyor.

    İHA'nın haberine göre; Rusya, Zaporijya Nükleer Santralini geçtiğimiz Mart ayında ele geçirmişti ancak santral hala Ukraynalı yetkililer tarafından işletiliyor.

    Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali nin kapatılması gerekiyorsa kapatabiliriz #2


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