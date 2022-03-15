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    Ukrayna'da 10 tahliye koridorunun 3'ü gerçekleşmedi

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk, 14 Mart'ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3'ünün sabote edildiğini belirterek "Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 00:39
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    Ukrayna'da 10 tahliye koridorunun 3'ü gerçekleşmedi

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, sivillerin tahliyesi sürüyor.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı Irina Vereşuk, oluşturulan tahliye koridorlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün 14 Mart’ta oluşturulan 10 tahliye koridorundan sadece 7’si tamamlandı" dedi.

    4 BİN LİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Söz konusu tahliyeler ile yaklaşık 4 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini aktaran Vereşuk, "Kiev bölgesinde 2 bin 28, Gostomel’den 400, Vorzel’den 620, Dmitrivka’dan 100, Peremohka’dan 800, Lugansk bölgesinden bin 780, Kuzey Donetsk’ten 600, Papana’dan 210, Şehirske’den 76 ve Rubejna’dan 480 kişi tahliye edildi" dedi.

    "RUSYA TERÖRİST BİR DEVLET GİBİ DAVRANIYOR"

    Mariupol’e göndermeye çalıştıkları insani yardım tırının halen engellendiğini ifade eden Vereşuk, "Yapılması planlanan bazı tahliye koridorları saldırılar yüzünden gerçekleşemedi. İnsanlarımızı tahliye etmeye devam edeceğiz. Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.

    Ukrayna da 10 tahliye koridorunun 3 ü gerçekleşmedi #1


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