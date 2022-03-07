Ukrayna'da 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve orduya ait 290 tank 999'dan fazla zırhlı aracın imha edildiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı 12'nci gününde devam ederken, Rus ordusu kayıplar vermeye devam ediyor.

24 Şubat'ta başlayan saldırıdan bu yana, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank, ve 999’dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu.

RUS ORDUSUNA AİT ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca Rusya’ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.