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    Ukrayna'da 153 çocuk, Rusya'nın saldırılarında öldü

    İkinci ayına giren savaşın bilançosu ortaya çıktı. 24 Şubat'tan bu yana 153 çocuk yaşamını yitirirken, 245 çocuk yaralandı.
    • AA
    • 01.04.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:38
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    Ukrayna'da 153 çocuk, Rusya'nın saldırılarında öldü

    Rus birlikleri, Ukrayna'da askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı.

    Milyonlarca sivilin yerinden olduğu savaşta hayatını kaybeden çocuklar oldu.

    859 EĞİTİM KURUMU HASAR GÖRDÜ

    Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

    153 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

    Ukrayna da 153 çocuk, Rusya nın saldırılarında öldü #1

    Ukrayna da 153 çocuk, Rusya nın saldırılarında öldü #2


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