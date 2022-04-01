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- Ukrayna'da 153 çocuk, Rusya'nın saldırılarında öldü
Ukrayna'da 153 çocuk, Rusya'nın saldırılarında öldü
İkinci ayına giren savaşın bilançosu ortaya çıktı. 24 Şubat'tan bu yana 153 çocuk yaşamını yitirirken, 245 çocuk yaralandı.
- AA
- 01.04.2022 - 10:30
- Güncelleme : 01.04.2022 - 10:38
Rus birlikleri, Ukrayna'da askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı.
Milyonlarca sivilin yerinden olduğu savaşta hayatını kaybeden çocuklar oldu.
859 EĞİTİM KURUMU HASAR GÖRDÜ
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
153 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.