Ukrayna'da 16 katlı binaya top mermisi isabet etti

Kiev'de, top mermisinin isabet etmesi sonucunda 16 katlı bina tamamen yandı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, devam ediyor.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede siren ve patlama sesleri yükseliyor.

Bölgede yaşayan siviller, metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Kiev'e düzenledikleri saldırıya yönelik bilgi verdi.

BİNADA YANGIN ÇIKTI

Vitaliy Kliçko, saldırı sırasında bir top mermisinin isabet ettiği Svyatoşinskiy semtindeki apartmanda çıkan yangını hala söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırı sonucunda 16 katlı bina, tamamen yandı. Söz konusu yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.