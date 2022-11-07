Petrol
98.46
-0.11%
Euro
18.574
0.45%
Dolar
18.6055
0.21%
Altın
1.003
-0.03%
Borsa
4313
2.29%
Bitcoin
389.818
-2.04%
BTXN Coin
10.22
-1.91%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi

    Rus ordusunun saldırılarını nedeniyle tahrip edilen 1862 yılında inşa edilen manastıra ait fotoğraflar, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
    • 07.11.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

    Bu süreçte her iki ülkede de ağır kayıplar verildi.

    Savaş, hem sivil kayıplara yol açarken hem de kültürel eserlere de zarar vermeyi sürdürüyor.

    Rus ordusu, son günlerde saldırılarını artırmaya başladı.

    207 kültürel alan zarar gördü

    Geçtiğimiz günlerde UNESCO’dan yapılan açıklamada, hasar gören 207 kültürel alanda, 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edildi.

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi #1

    160 yıllık manastır da etkilendi

    Son olarak Donetsk bölgesindeki Dolyna kasabasında bulunan, 1862 yılında inşa edilen Sviatohirska Dormition Lavra Manastırı, saldırılara maruz kaldı.

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi #2

    Sosyal medyada paylaşıldı

    DHA'nın aktarımına göre; Ukrayna Savunma Bakanlığı, hasar gören manastırın fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Paylaşıma da, "Ruslar tarafından beş ay süren bombardımandan önce ve sonra Dolyna köyündeki Sviatohirska Dormition Lavra. Liderlerine göre Ukrayna'da ‘şeytanla’ savaşanlar, şimdiden binlerce Hristiyan'ı öldürdüler ve onlarca kiliseyi yıktılar.” notunu düştü.

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi #3

    Ünlü ressamın 25 eseri tahrip edildi

    Öte yandan, savaşın başladığı tarihten sadece 4 gün sonra, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yanmıştı.

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi #4

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi #5


    Kabine bugün toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
    Politika

    Kabine bugün toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Mülteci kampına saldırı
    Dünya

    Mülteci kampına saldırı

    Görüş Bildir