Ukrayna’da 160 yıllık manastır saldırılardan etkilendi

Rus ordusunun saldırılarını nedeniyle tahrip edilen 1862 yılında inşa edilen manastıra ait fotoğraflar, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

Bu süreçte her iki ülkede de ağır kayıplar verildi.

Savaş, hem sivil kayıplara yol açarken hem de kültürel eserlere de zarar vermeyi sürdürüyor.

Rus ordusu, son günlerde saldırılarını artırmaya başladı.

207 kültürel alan zarar gördü

Geçtiğimiz günlerde UNESCO’dan yapılan açıklamada, hasar gören 207 kültürel alanda, 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edildi.

160 yıllık manastır da etkilendi

Son olarak Donetsk bölgesindeki Dolyna kasabasında bulunan, 1862 yılında inşa edilen Sviatohirska Dormition Lavra Manastırı, saldırılara maruz kaldı.

Sosyal medyada paylaşıldı

DHA'nın aktarımına göre; Ukrayna Savunma Bakanlığı, hasar gören manastırın fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşıma da, "Ruslar tarafından beş ay süren bombardımandan önce ve sonra Dolyna köyündeki Sviatohirska Dormition Lavra. Liderlerine göre Ukrayna'da ‘şeytanla’ savaşanlar, şimdiden binlerce Hristiyan'ı öldürdüler ve onlarca kiliseyi yıktılar.” notunu düştü.

Ünlü ressamın 25 eseri tahrip edildi

Öte yandan, savaşın başladığı tarihten sadece 4 gün sonra, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yanmıştı.









