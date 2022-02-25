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    Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı

    Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 00:44
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    Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı

    Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı.

    "18-60 YAŞ ARALIĞINDAKİ ERKEKLER ÜLKEYİ TERK EDEMEYECEK"

    Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

    TÜM VATANDAŞLARA SİLAH DAĞITILACAK

    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

    Ukrayna da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı #1


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