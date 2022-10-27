Petrol
94.05
0.28%
Euro
18.7131
-0.31%
Dolar
18.6091
0.01%
Altın
995.26
-0.02%
Borsa
3940
-0.91%
Bitcoin
385.366
-0.33%
BTXN Coin
10.71
1.03%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü

    UNESCO, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna-Rusya savaşında, aralarında kilise, dini mekanlar, müzelerin de bulunduğu 207 kültürel alanın hasar gördüğünü duyurdu.
    • 27.10.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, hem sivil kayıplara yol açarken hem de kültürel eserlere de zarar vermeyi sürdürüyor.

    UNESCO’dan yapılan açıklamada, hasar gören 207 kültürel alanda, 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edildi.

    Açıklamada en fazla hasar gören kültürel alanların sırasıyla Donetsk, Harkiv, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bulunduğu ifade edildi.

    Hasar belgelendi

    Ayrıca Mariupol kentinde bulunan Drama Tiyatrosu’nda oluşan hasar da MAXAR uydur servisi tarafından belgelenerek, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNOTAR) tarafından paylaşıldı.

    Ünlü ressam Pryımachenko'nun 25 eseri yandı

    Savaşın ilk günlerinde, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan bir saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yanmıştı.

    DHA'nın haberine göre, Jitomir’in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık kilise, saldırıda ağır hasar gördü. Kilise, 1862 yılında inşa edilmişti.

    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü #1

    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü #2

    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü #3

    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü #4

    Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü #5


    Lübnan, İsrail'le deniz sınırı anlaşmasını onayladı
    Dünya

    Lübnan, İsrail'le deniz sınırı anlaşmasını onayladı

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi
    Yaşam

    Türkiye’ye 9 ayda 40 milyondan fazla turist geldi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir