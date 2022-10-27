Ukrayna’da 207 kültürel alan, savaş nedeniyle hasar gördü

UNESCO, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna-Rusya savaşında, aralarında kilise, dini mekanlar, müzelerin de bulunduğu 207 kültürel alanın hasar gördüğünü duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, hem sivil kayıplara yol açarken hem de kültürel eserlere de zarar vermeyi sürdürüyor.

UNESCO’dan yapılan açıklamada, hasar gören 207 kültürel alanda, 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada en fazla hasar gören kültürel alanların sırasıyla Donetsk, Harkiv, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bulunduğu ifade edildi.

Hasar belgelendi

Ayrıca Mariupol kentinde bulunan Drama Tiyatrosu’nda oluşan hasar da MAXAR uydur servisi tarafından belgelenerek, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNOTAR) tarafından paylaşıldı.

Ünlü ressam Pryımachenko'nun 25 eseri yandı

Savaşın ilk günlerinde, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan bir saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yanmıştı.

DHA'nın haberine göre, Jitomir’in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık kilise, saldırıda ağır hasar gördü. Kilise, 1862 yılında inşa edilmişti.