Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile, enkaz altında can verdi

Çernihiv’de, Rus birliklerinin saldırıları neticesinde yıkılan binanın enkazından, 3’ü çocuk 5 kişilik bir ailenin cansız bedeni çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 22’nci gününe girdi.

Sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle birçok Ukraynalı, metro istasyonları ve sığınaklarda yaşamaya başladı.

Çernihiv kentinde, yerleşim bölgeleri hedef alındı. Vurulan binaların enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İKİZ BEBEKLER VE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, aynı aileden 3 yaşındaki ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğu ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği belirtildi.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv’de düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.