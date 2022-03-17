Petrol
103.93
6.03%
Euro
16.33
1.12%
Dolar
14.76
1.00%
Altın
921.52
1.86%
Borsa
2132
2.09%
Bitcoin
606.002
2.13%
BTXN Coin
39.24
-0.27%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile, enkaz altında can verdi

    Çernihiv’de, Rus birliklerinin saldırıları neticesinde yıkılan binanın enkazından, 3’ü çocuk 5 kişilik bir ailenin cansız bedeni çıktı.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile, enkaz altında can verdi

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 22’nci gününe girdi.

    Sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle birçok Ukraynalı, metro istasyonları ve sığınaklarda yaşamaya başladı.

    Çernihiv kentinde, yerleşim bölgeleri hedef alındı. Vurulan binaların enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

    İKİZ BEBEKLER VE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, aynı aileden 3 yaşındaki ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğu ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile, enkaz altında can verdi #1

    53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv’de düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

    Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile, enkaz altında can verdi #2

    Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile, enkaz altında can verdi #3


    İlginizi Çekebilir

    TFF'den Ramazan ayı için saat değişikliği
    Futbol

    TFF'den Ramazan ayı için saat değişikliği

    Maltepe'de kamera kayıt cihazlarını çalan hırsız tutuklandı
    3. Sayfa

    Maltepe'de kamera kayıt cihazlarını çalan hırsız tutuklandı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir