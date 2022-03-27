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    Ukrayna'da 4 milyona yakın mülteci komşu ülkelere geçti

    Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 Ukraynalının komşu ülkelere geçiş yaptığını açıkladı.
    • AA
    • 27.03.2022 - 17:23
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    Ukrayna'da 4 milyona yakın mülteci komşu ülkelere geçti

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

    Verilere göre 24 Şubat-26 Mart'ta Ukrayna'dan 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti.

    EN ÇOK TERCİH EDİLEN YER POLONYA

    Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 267 bin 103), Romanya'ya (586 bin 942), Moldova'ya (381 bin 395), Macaristan'a (349 bin 107) ve Slovakya'ya (272 bin 12) mültecinin geçtiği belirtildi.

    Ukrayna da 4 milyona yakın mülteci komşu ülkelere geçti #1

    50 BİN KİŞİ RUSYA'YA GİTTİ

    Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta ise 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı ortaya çıktı.

    Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor. Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

    Ukrayna da 4 milyona yakın mülteci komşu ülkelere geçti #2

    EN AZ 1119 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-26 Mart'ta en az 1119 sivil hayatını kaybetti, 1790 sivil yaralandı.

    Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı. Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

    BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

    Ukrayna da 4 milyona yakın mülteci komşu ülkelere geçti #3


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