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- Ukrayna'da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi
Ukrayna'da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 09:18
- Güncelleme : 04.11.2022 - 10:14
Rus ordusu, hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kremlin'i "enerji terörü"ne başvurmakla suçladı.
4,5 milyon kişi elektriksiz kaldı
Zelensky, Rusya'nın enerji ağına düzenlediği saldırıların ardından milyonlarca insanın elektriksiz kaldığını söyledi.
Zelensky, "Bu gece yaklaşık 4,5 milyon tüketicinin enerji tüketimi geçici olarak kesildi." dedi.
"Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler"
Rusya'nın enerji altyapısını hedef almasının "zayıflık" işareti olduğunu belirten Zelensky, "Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler, bu yüzden halkımızı bu şekilde kırmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.
Elektrik santrallerinin üçte biri imha edildi
Ukrayna'daki enerji noktalarına yönelik saldırılar, Rus birliklerinin Herson kentinden çekileceğine yönelik söylentilerin ardından gerçekleşti.
Sadece geçen ay, söz konusu ülkedeki elektrik santrallerinin üçte birinin imha edildiği belirtiliyor.