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    Ukrayna'da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi

    Devlet Başkanı Zelensky, "Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler" dedi. Zelensky, bu yüzden enerji noktalarına saldırılar düzenlendiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:14
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    Ukrayna'da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi

    Rus ordusu, hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kremlin'i "enerji terörü"ne başvurmakla suçladı.

    4,5 milyon kişi elektriksiz kaldı

    Zelensky, Rusya'nın enerji ağına düzenlediği saldırıların ardından milyonlarca insanın elektriksiz kaldığını söyledi.

    Zelensky, "Bu gece yaklaşık 4,5 milyon tüketicinin enerji tüketimi geçici olarak kesildi." dedi.

    "Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler"

    Rusya'nın enerji altyapısını hedef almasının "zayıflık" işareti olduğunu belirten Zelensky, "Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler, bu yüzden halkımızı bu şekilde kırmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

    Ukrayna da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi #1

    Elektrik santrallerinin üçte biri imha edildi

    Ukrayna'daki enerji noktalarına yönelik saldırılar, Rus birliklerinin Herson kentinden çekileceğine yönelik söylentilerin ardından gerçekleşti.

    Sadece geçen ay, söz konusu ülkedeki elektrik santrallerinin üçte birinin imha edildiği belirtiliyor.

    Ukrayna da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi #2

    Ukrayna da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi #3


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