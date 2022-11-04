Ukrayna'da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi

Ukrayna'da 4,5 milyon tüketicinin elektriği kesildi

Devlet Başkanı Zelensky, "Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler" dedi. Zelensky, bu yüzden enerji noktalarına saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Rus ordusu, hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kremlin'i "enerji terörü"ne başvurmakla suçladı.

4,5 milyon kişi elektriksiz kaldı

Zelensky, Rusya'nın enerji ağına düzenlediği saldırıların ardından milyonlarca insanın elektriksiz kaldığını söyledi.

Zelensky, "Bu gece yaklaşık 4,5 milyon tüketicinin enerji tüketimi geçici olarak kesildi." dedi.

"Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler"

Rusya'nın enerji altyapısını hedef almasının "zayıflık" işareti olduğunu belirten Zelensky, "Ukrayna'yı savaş alanında yenemezler, bu yüzden halkımızı bu şekilde kırmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Elektrik santrallerinin üçte biri imha edildi

Ukrayna'daki enerji noktalarına yönelik saldırılar, Rus birliklerinin Herson kentinden çekileceğine yönelik söylentilerin ardından gerçekleşti.

Sadece geçen ay, söz konusu ülkedeki elektrik santrallerinin üçte birinin imha edildiği belirtiliyor.