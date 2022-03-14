Ukrayna’da, 9 katlı apartmana top mermisi isabet etti

Kiev’de yerel saat ile 05.09’da yapılan saldırıda, top mermisi 9 katlı apartmana isabet etti. Saldırıda 2 sivil, yaşamını yitirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlama ve siren sesleri yükseliyor.

TOP MERMİSİ 9 KATLI APARTMANA İSABET ETTİ

Ülkede kalan Ukraynalılar, sığınaklarda ve metro istasyonlarında kısıtlı imkanlar dahilinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda, top mermisinin başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet ettiğini açıkladı.

2 SİVİL ÖLDÜ

Saldırı sonucunda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Acil Durumlar Servisi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, saldırı yerel saatle 05.09'da gerçekleşti.

Top mermisi, başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan144 daireden oluşan 9 katlı apartmana isabet etti.

63 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının ardından binada yangın çıkarken, yan tarafındaki binanın da camları kırıldı. Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye etti.

Binadaki 2 sivilin cesedine ulaşıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

YIKILAN EVLERİNE GİRİP EŞYALARINI ALDILAR

Evleri vurulan Ukraynalılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ev sahipleri ise vurulan evlerine girerek kalan birkaç eşyasını aldı.

“EVİMİN HALİNİ BİLMİYORUM”

Vurulan binada yaşayan Natalia, saldırı sırasında evinde olmadığını, başka bir yerde sığınakta bulunduğunu belirtti. Evinin halini görünce gözyaşlarına boğulan Natalia, "Bu binanın 9. katında yaşıyorum. Evimin halini bilmiyorum. Buradan gördüğüm kadarıyla her şey kırılmış gözüküyor. Belki geriye bir şey kalmıştır ama bilemiyorum." dedi.

“İKİ KİŞİ HAYATTAN KOPARILDI”

Saldırı bölgesinde konuşan Ukrayna Milletvekili Oleksii Honcharenko, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce bu apartmanda yaklaşık 300 kişinin yaşadığını ifade etti.

Savaş nedeniyle apartman sakinlerinin birçoğunun Kiev’den ayrıldığını dile getiren Honcharenko, "Sadece iki kişi hayatını kaybetti ama bu sadece iki insan değil, iki kişi hayattan koparıldı." dedi.

“21. YÜZYILDA GERÇEK BİR SOYKIRIM”

Saldırıya uğrayan apartmanın bulunduğu bölgenin sivillere ait olduğuna ve askeri hedef olmadığına dikkati çeken Honcharenko, "Bu Putin’in Kiev’e, Ukrayna’ya, insanlarımıza karşı terörüdür. Harkiv, Mariupol'da yaptığı gibi şimdi de Kiev’de yapıyor. Bu Avrupa’nın ortasında 21. yüzyılda gerçek bir soykırımdır." diye konuştu.

Honcharenko, uluslararası toplumdan hava sahasının kapatılması için Ukrayna‘ya yardım etmeleri çağrısı yaptı.

FABRİKAYA SALDIRI DÜZENLENDİ

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi. Öte yandan, Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kentinin de gece yoğun hava saldırısı altında kaldığı bildirildi.

Ahtirka Valisi Pavel Kuzmenko, Facebook hesabından paylaştığı görüntüde, "Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan bombalandı. Şu an en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor." ifadesini kullandı.