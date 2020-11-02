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    Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

    Lviv'de aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü, ağaca çarparak durabildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 16:25
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    Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

    Ukrayna’nın Lviv kentinde bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler, yürekleri ağza getirdi.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce metrelerce sürüklendi.

    AĞACA ÇARPTI

    Şoför, daha sonra yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

    Aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

    Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti ViDEO



    Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti #1

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