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- Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti
Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti
Lviv'de aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü, ağaca çarparak durabildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 02.11.2020 - 16:25
Ukrayna’nın Lviv kentinde bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler, yürekleri ağza getirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce metrelerce sürüklendi.
AĞACA ÇARPTI
Şoför, daha sonra yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi.
Aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Ukrayna’da ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti ViDEO