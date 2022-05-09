Ukrayna’da akaryakıt sorunu ortaya çıktı

Petrol ve gaz altyapısının ağır hasar aldığı ülkede, yakıt eksikliği yaşanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, üçüncü ayına doğru ilerliyor.

Haftalarca devam eden çatışmalar esnasında askeri noktaların yanı sıra sivil altyapılar da hedef alındı.

Petrol ve gaz altyapısı tahrip oldu

Rus kuvvetleri, saldırılar sırasında birçok petrol ve gaz altyapısını hedef alarak tahrip etti.

Söz konusu altyapıların hasar görmesi nedeniyle ülke çapında akaryakıt sıkıntısı ortaya çıktı.

Akaryakıt istasyonları görüntülendi

AA'nın haberine göre, akaryakıt yetersizliği nedeniyle şahsi araçlarla ulaşım sorunu gündeme geldi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki akaryakıt istasyonları objektiflere yansıdı. Bazı istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, bazılarında ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.