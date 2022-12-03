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    Ukrayna’da Banksy’nin eseri duvardan sökülerek çalınmak istendi

    Ünlü duvar ressam Banksy’nin Hostomel’deki eserinin duvardan kesilerek sökülmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi ve eseri ele geçirdiği açıkladı.
    • 03.12.2022 - 13:23
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    Ukrayna’da Banksy’nin eseri duvardan sökülerek çalınmak istendi

    Rusya Ukrayana arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hala devam ediyor.

    Kimliği gizli kalan dünyaca ünlü bir duvar ressamı olarak bilinen Banksy, bir eserini Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'nde resmetti.

    Gaz maskeli, saçı bugidi ile sarılmış, sabahlık giyen ve elinde yangın söndürücü bulunan bir kadının sarı renkli bir duvara tasvir edildiği eser, Ukrayna'nın işgalinden sonra bir gün belirmiş ve eserin görüntülerini paylaşarak kendisine ait olduğunu teyit etmişti.

    Yoğun ilgi görüyor

    Eserlerini genellikle duvara yansıtan ressamın, sosyal medya hesabından paylaşım yapınca kendisine ait olduğu teyit ediliyor.

    Banksy’nin nadir olarak satmak için yaptığı eserleri, genelde milyonlarca dolara satışa çıkıyor.

    Şüpheli yakalandı

    Savaş bölgesinde bir yeni gelişme yaşandı.

    Vali Kuleba açıklamasında, Banksy’nin füze saldırılarından zarar görmüş bir evin duvarına resmettiği eserinin, bir grup şüpheli tarafından duvardan kesilerek söküldüğünü ancak polisin, olay yerinde şüphelilerden birini ve eseri ele geçirdiğini açıkladı.

    Kuleba, eserin zarar görmediğini ifade ederek Kültür Bakanlığı ile eserin korunması ve geleceği ile ilgili görüşme yaptıklarını ifade etti.

    Ukrayna'nın mücadele simgesi

    DHA'nın haberine göre, Kuleba, Banksy’nin ülkedeki eserlerinin polisin koruması altında olduğunu vurgulayarak bu tip eserlerin Ukrayna’nın verdiği mücadelenin bir simgesi olduğunu belirtti.

    Ukrayna’da Banksy’nin eseri duvardan sökülerek çalınmak istendi #1

    Ukrayna’da Banksy’nin eseri duvardan sökülerek çalınmak istendi #2


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