Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
577.272
-0.76%
BTXN Coin
38.43
-2.48%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi'ne füzeli saldırı: 9 ölü

    Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi'ne füzeli saldırı: 9 ölü

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle kayıplar sürüyor. Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi'ne yapılan saldırıda 57 kişi yaralanırken, 9 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA
    • 13.03.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, sivil ve askeri kayıplar ise artıyor.

    İki tarafın uzlaşması ve kalıcı ateşkes için çabalar sürerken, bir yandan ise tahliyeler devam ediyor.

    Kiev ve Luhansk bölgelerine açılan tahliye yolu ile insanlar canlarını kurtarmaya çalışırken, Barışı Koruma Merkezi'ne ise füzeli saldırı gerçekleştirildi.

    Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    "BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

    Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını söyledi.

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti: "Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın."

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #1

    8 FÜZELİ SALDIRI

    Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #2

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #3

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #4

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #5

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #6

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #7

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #8

    Ukrayna da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü #9


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Ukrayna'da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor
    Dünya

    Ukrayna'da Latin Katedrali, vitrinler ve heykeller tahtalarla korunuyor

    Ukrayna askerleri, çatışma bölgesine intikalde görüntülendi
    Dünya

    Ukrayna askerleri, çatışma bölgesine intikalde görüntülendi

    Görüş Bildir