Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi'ne füzeli saldırı: 9 ölü

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle kayıplar sürüyor. Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi'ne yapılan saldırıda 57 kişi yaralanırken, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, sivil ve askeri kayıplar ise artıyor.

İki tarafın uzlaşması ve kalıcı ateşkes için çabalar sürerken, bir yandan ise tahliyeler devam ediyor.

Kiev ve Luhansk bölgelerine açılan tahliye yolu ile insanlar canlarını kurtarmaya çalışırken, Barışı Koruma Merkezi'ne ise füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

"BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti: "Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın."





8 FÜZELİ SALDIRI

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.