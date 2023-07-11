Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin üretileceği fabrikanın inşası başladı Kiev yönetimi, SİHA'nın üretileceği fabrikada inşa çalışmalarının başladığını duyurdu. Üretimin, Ukrayna topraklarında yapılacağı vurgulandı.

ensonhaber.com

Ukrayna güçleri, Rusya ile devam eden savaşta hava saldırıları için Türkiye'den tedarik ettikleri Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) da kullandı.

TB2 SİHA'lar, Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli bir rol oynadı.

Kendi topraklarında bir süredir söz konusu insansız araçların üretimiyle ilgilenen Kiev yönetiminden bu yönde adım geldi.

Ukrayna: TB2 fabrikasının inşası başladı

Ukrayna, TB2 üretim tesisinin inşasına başladı. Ülkedeki Kanal 24'e konuşan Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Bayraktar TB2'nin üretileceği fabrikada çalışmalar için düğmeye basıldığını söyledi.

Fabrikanın nereye inşa edildiğine dair ayrıntıya yer verilmezken, Ukraynalı Bakan şöyle konuştu:

Tesis, sadece bir muhtıra üzerine değil, pratikte de inşa edilmeye başlandı. Ukrayna topraklarındaki üretimden bahsediyoruz. Bu, birkaç yıl önce müzakere edilen Bayraktarlar için aynı büyüklükteki fabrika.

Ukrayna'nın attığı kritik adım, ABD merkezli Newsweek ve Dubai merkezli Arab News internet sitelerinde de yer aldı.

"Uluslararası olarak kabul gördü"

Haberlerde, Bayraktar TB2'lerden bahsedilirken şu ifadeler kullanıldı:

Gelişmiş ve son derece yetenekli. Operasyonel etkinliği sayesinde uluslararası olarak kabul gördü. Çeşitli askeri operasyonlarda başarıyla konuşlandırıldı.

Adı geçen SİHA'ların, Libya, Katar ve Azerbaycan gibi ülkelerde kullanıldığı anımsatıldı.

Bayraktar TB2 özellikleri

Haberleşme Menzili: <300 km

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg



Havada Kalış: 27 saat



Kanat Açıklığı: 12 metre



Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

