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Ukrayna'da yerel meclis toplantısında bir milletvekili el bombaları patlattı

Ukrayna'da yerel meclis toplantısında bir milletvekili el bombaları patlattı Ukrayna’nın Zakarpatya bölgesinde bir kişi, Keretsky köy meclisinin toplandığı odaya girerek elindeki 3 adet el bombasının pimi çekip odanın içine attı. Meydana gelen patlamalar sonrasında saldırgan yaşamını yitirdi, 6’sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.