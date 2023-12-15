AA
Ukrayna'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Zakarpatya bölgesinde yerel meclis toplantısında ortalık karıştı.
Toplantıyı basan bir milletvekili el bombaları patlattı.
Yerel meclis toplantısında el bombaları attı
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.
Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ukrayna polisi tarafından bugün yapılan açıklamada “Zakarpatya bir kişi Keretsky köy meclisi binasında el bombalarını patlattı: polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor” denildi.
Hayatını kaybetti
Ukrayna polisi ayrıca, el bombalarını patlatan kişinin sağlık ekiplerinin ilk yardımına rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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