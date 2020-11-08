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    Ukrayna'da bıçaklı şahıs, yoldan geçenlere saldırdı: 2 ölü 8 yaralı

    Ukraynanın Kriviy Rig kentinde, bir kişinin yoldan geçenlere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 01:36
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    Ukrayna'da bıçaklı şahıs, yoldan geçenlere saldırdı: 2 ölü 8 yaralı

    Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrinde 37 yaşındaki bir erkek, yoldan geçen kişilere rastgele bıçaklı saldırıda bulundu.

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

    Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırıda çok sayıda bıçak darbesi alan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Yaralananlar arasında 8 yaşında bir çocuğun bulunduğu belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Ukrayna da bıçaklı şahıs, yoldan geçenlere saldırdı: 2 ölü 8 yaralı #1

    "15 KİŞİYİ ÖLDÜRMEM GEREK' DEDİ"

    Ukrayna medyasında yer alan habere göre görgü tanıkları, saldırganın bağırarak ‘tanrıdan mesaj aldığını ve bugün 15 kişiyi öldürmesi gerektiğini’ söylediğini öne sürdü.

    ZELENSKİY: "TERÖR EYLEMİ"

    Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının terör eylemi olduğunu belirtti. Olayın hızla soruşturulması ve saldırganın hak ettiği cezayı alması gerektiğini kaydeden Ukraynalı lider, kolluk güçlerine ülkeyi daha güvenli hale getirmeleri için her türlü önleme başvurmaları çağrısı yaptı.

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