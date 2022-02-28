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    Ukrayna'da bira fabrikası molotofkokteyl fabrikasına çevrildi

    Bir bira fabrikasının sahibi ve çalışanları, Ruslara karşı direnişe destek olmak için molotofkokteyl hazırlamaya başladı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:16
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    Ukrayna'da bira fabrikası molotofkokteyl fabrikasına çevrildi

    Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısına karşı büyük bir direniş göstermeye devam ediyor.

    Bu kapsamda Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotofkokteyl ile Rus ordusuna karşı gelme çağrıları yapılıyor.

    BİRA FABRİKASI MOLOTOF FABRİKASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Sivil halkın molotofkokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotofkokteyline çevirdi.

    "BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

    Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını söyledi.

    Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda. Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotofkokteyli yapıp kullanıyorduk." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da bira fabrikası molotofkokteyl fabrikasına çevrildi #1

    Ukrayna da bira fabrikası molotofkokteyl fabrikasına çevrildi #2


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