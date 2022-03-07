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    Ukrayna'da bomba yağarken sığınakta keman çaldı

    Ukrayna'da keman virtüözü, Rus ordusunun bombardımanından kaçarak sığınaklara inenlere 'Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)' isimli ünlü şarkıyı çaldı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 14:14
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    Ukrayna'da bomba yağarken sığınakta keman çaldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12 gündür devam ediyor.

    Süren saldırılardan kaçan siviller, sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor.

    SIĞINAKTA KEMAN DİNLETİSİ

    Bir sığınakta kaydedilen videoda keman virtüözü, savaş mağdurlarına "Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)" isimli ünlü şarkıyı çaldı.

    Ukrayna da bomba yağarken sığınakta keman çaldı #1

    Ukrayna da bomba yağarken sığınakta keman çaldı #2


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