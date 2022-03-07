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Ukrayna'da bomba yağarken sığınakta keman çaldı
Ukrayna'da keman virtüözü, Rus ordusunun bombardımanından kaçarak sığınaklara inenlere 'Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)' isimli ünlü şarkıyı çaldı.
- İHA
- 07.03.2022 - 14:14
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12 gündür devam ediyor.
Süren saldırılardan kaçan siviller, sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor.
SIĞINAKTA KEMAN DİNLETİSİ
Bir sığınakta kaydedilen videoda keman virtüözü, savaş mağdurlarına "Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)" isimli ünlü şarkıyı çaldı.