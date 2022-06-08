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    Ukrayna'da bombalanmış okulda mezuniyet töreni

    Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde 27 şubatta bombalanmış bir okul mezuniyet töreni düzenledi.
    • 08.06.2022 - 10:51
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    Ukrayna'da bombalanmış okulda mezuniyet töreni

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 105'nci güne girildi.

    Bir yandan çatışmalar sürerken diğer yandan da Ukrayna'nın çeşitli bölgelerden yürek burkan kareler gelmeye devam ediyor.

    Bombalanmış okulda mezuniyet töreni yapıldı

    Son olarak saldırı altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde 27 şubatta bombalanmış bir okul mezuniyet töreni düzenledi.

    Törene şehirde kalan az sayıdaki öğrenci katıldı.

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #1

    Askerlerle birlikte fotoğraf çektirdiler

    Öğrenciler, mezuniyet törenine katılan askerlerle birlikte harabeye dönmüş okulları içinde mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #2

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #3

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #4

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #5

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #6

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #7

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #8

    Ukrayna da bombalanmış okulda mezuniyet töreni #9


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