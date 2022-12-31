Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.677
0.89%
BTXN Coin
5.96
4.74%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Ukrayna'da buruk yılbaşı

    Başkent Kiev'in tarihi Bağımsızlık Meydanı'ndaki geçmiş yıllardaki yeni yıl hazırlıkları ve bu yıla özel hazırlıklar arasındaki fark savaşın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.
    • 31.12.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 16:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da buruk yılbaşı

    En renkli yeni yıl kutlamalarına sahne olan Ukrayna, bu yıl 24 Şubat'ta başlayan Rusya savaşının gölgesinde yeni yılı kutlanacak.

    Neredeyse çatışmalarda 1 yıl geride kalırken tüm dünya gibi Ukrayna'da da 2023 hazırlıkları yapıldı.

    Meydan hazırlandı

    Ülkenin başkentindeki tarihi Bağımsızlık Meydanı'na tasarruflu ışıklandırma yapılmış yeni yıl ağacı dikildi.

    Savaşın gölgesinde yeni yılı buruk karşılayan Ukraynalılar ışıklı ağacın önünde fotoğraf çektiriyor.

    Ukrayna da buruk yılbaşı #1

    Eski kutlamalardan eser yok

    Bir nebze de olsa halkı morallendirmek için yapılan bu hazırlık ise eski kutlamaları akıllara getiridi.

    Çok değil sadece 1 yıl öncesine kadar Bağımsızlık Meydanı ışıl ışıl süslenip milyonlara ev sahipliği yaparak yeni yılın karşılandığı bir meydandı.

    2019, 2020 ve 2021'deki kutlamalardan kalan fotoğraflar ile bu yıla özel yapılan hazırlıklar arasındaki fark ise sosyal medyada gündem oldu.

    Ukrayna da buruk yılbaşı #2

    Ukrayna da buruk yılbaşı #3

    Ukrayna da buruk yılbaşı #4


    'Türkiye 2023'de tarımda dünyaya damga vuracak'
    Gündem

    'Türkiye 2023'de tarımda dünyaya damga vuracak'

    2023'te askerlik borçlanması ne kadar olacak? 12 ve 18 aylık hesaplama
    Gündem

    2023'te askerlik borçlanması ne kadar olacak? 12 ve 18 aylık hesaplama

    New Yorklu bir kişi, kar fırtınasında aracına aldığı 24 kişiyi donmaktan kurtardı
    Dünya

    New Yorklu bir kişi, kar fırtınasında aracına aldığı 24 kişiyi donmaktan kurtardı

    Görüş Bildir