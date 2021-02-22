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    Ukrayna'da buz parçasının üzerinde sürüklenen çocuklar kurtarıldı

    Buz parçasının üzerinde oynayan çocuklar, kendilerini nehrin ortasında buldu.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 15:54
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    Ukrayna'da buz parçasının üzerinde sürüklenen çocuklar kurtarıldı

    Ukrayna’da iki çocuğun üzerine çıktığı buz parçası sürüklendi.

    Ülkenin güneyindeki Herson şehrinde yaşanan olayda, göl etrafında gezinen 2 çocuk buzun üzerine çıkıp oynamaya başladı.

    NEHRİN ORTASINA SÜRÜKLENDİLER

    Nehrin akıntısına kapılan buz parçası, çocuklarla birlikte karadan uzaklaşarak nehrin ortasına kadar sürüklendi.

    Çocukları fark eden vatandaşlar, buldukları bir sandalla yaşananlara müdahale etti.

    Nehrin akıntısında buz kütlesi üstünde ilerleyen çocuklar, kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

    Ukrayna'da buz parçasının üzerinde sürüklenen çocuklar kurtarıldı ViDEO

    Ukrayna da buz parçasının üzerinde sürüklenen çocuklar kurtarıldı #1

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