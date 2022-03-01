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    Ukrayna’da, Çeçen konvoyunun ilerleyişi görüntülendi

    Çeçen ordusunun konvoyu, Ukrayna içerisinde ilerlerken görüntülendi. O anları kayda alan askerin, “Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım” dediği duyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 15:32
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    Ukrayna’da, Çeçen konvoyunun ilerleyişi görüntülendi

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 6 gündür devam ediyor…

    Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseliyor.

    Saldırı altında olan bölgelerde yaşayan halk güvenli bölgelere geçmek için evlerini terk ederken, bazı vatandaşlar ise sığınıklarda yaşan mücadelesi veriyor.

    Diğer yandan, Rusya’ya destek veren Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov’a bağlı birliklerin, konvoy halinde Ukrayna topraklarında ilerlediği görüldü.

    “ŞAKA YAPMAYA GİTMİYORUZ”

    Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kameraya yansıyan görüntülerinde, konuşan bir askerin, “Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’da, Çeçen konvoyunun ilerleyişi görüntülendi VİDEO

    Ukrayna’da, Çeçen konvoyunun ilerleyişi görüntülendi #1

    Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler, Rusya ordusuna yardıma gitti

    Ukrayna’da, Çeçen konvoyunun ilerleyişi görüntülendi #2


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