Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tank birliği, halk tarafından sevgiyle karşılandı.

Ukrayna’da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

TANK KONVOYUNA SEVGİ GÖSTERİSİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı.

ASKERLER DE HALKI SELAMLADI

Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.

Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ukrayna'da cepheden dönen askerlere sevgi gösterisi - VİDEO