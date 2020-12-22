Euro
9.3345
-0.18%
Dolar
7.6192
-0.29%
Altın
458.85
-0.45%
Borsa
1.408
1.67%
Bitcoin
177.948
2.21%
EXEN Coin
11.36
-1.04%
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Ukrayna'da, cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon

    Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Yaklaşık 15 genç kadının çalıştırıldığı stüdyonun yöneticisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 14:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da, cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon

     

    Ukrayna’nın Mikolayıv kentinde cinsel  içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi.

    Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, internetten canlı olarak cinsel içerikli yayın yapan bir film stüdyosuna operasyon düzenlendiği ifade edildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Stüdyonun yöneticisi olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı, ayrıca bilgisayarlara, cep telefonlarına, 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro paraya el konulduğu belirtildi.

    GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN KADINLAR ÇALIŞTIRILIYOR

    Stüdyoda çalıştırılan genç kadınların geçim sıkıntısı yaşayan kişiler arasından seçildiği, günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulduğu ifade edildi.

    Soruşturmanın sürdüğü, film stüdyosunun yöneticileri ve organizatörleri olduklarından şüphelenilen yedi kişi hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

     


    Ukrayna da, cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon #1

    Ukrayna da, cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir