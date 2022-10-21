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- Ukrayna'da çocuklar için savaş zırhı üretiliyor
Ukrayna'da çocuklar için savaş zırhı üretiliyor
- Haber Merkezi
- 21.10.2022 - 10:49
- Güncelleme : 21.10.2022 - 10:54
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar.
Aileleriyle birlikte komşu ülkelere göç edenler kadar, ülkelerinde kalanlar da var.
Şarapnellere karşı savaş zırhı
Ukrayna'da muharebe bölgelerinden tahliyeler sırasında çocukları şarapnellerden korumak üzere savaş zırhı üretiliyor.
Çocukların taşıyabileceği hafiflikte tasarlanan zırhlar sayesinde yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Çocuklar için özel üretim yapıyorlar
Radio Free Europe'un haberine göre, zırhı giyerek deneme yapan Ukraynalı bir çocuk, "Çok güçlü. Beni şarapnelden koruyacağını düşünüyorum." dedi.
Lviv'de bir sivil toplum örgütünün, çocuklar için 500 zırhlı yelek ürettiği belirtildi. Örgüt, bu kadar geniş ölçekli üretimde dünyada ilk olduklarını söylüyor.
Tahliyeler sırasında ölenler oldu
Rus güçlerinin saldırılarından kaçmaya çalışan Ukraynalılardan bazıları, tahliyeler sırasında hayatını kaybetti.