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    Ukrayna'da çocuklar için savaş zırhı üretiliyor

    Tahliye edilen çocukların şarapnellerden korunması hedefleniyor. Bu kapsamda üretim için harekete geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:54
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    Ukrayna'da çocuklar için savaş zırhı üretiliyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar.

    Aileleriyle birlikte komşu ülkelere göç edenler kadar, ülkelerinde kalanlar da var.

    Şarapnellere karşı savaş zırhı

    Ukrayna'da muharebe bölgelerinden tahliyeler sırasında çocukları şarapnellerden korumak üzere savaş zırhı üretiliyor.

    Çocukların taşıyabileceği hafiflikte tasarlanan zırhlar sayesinde yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Çocuklar için özel üretim yapıyorlar

    Radio Free Europe'un haberine göre, zırhı giyerek deneme yapan Ukraynalı bir çocuk, "Çok güçlü. Beni şarapnelden koruyacağını düşünüyorum." dedi.

    Lviv'de bir sivil toplum örgütünün, çocuklar için 500 zırhlı yelek ürettiği belirtildi. Örgüt, bu kadar geniş ölçekli üretimde dünyada ilk olduklarını söylüyor.

    Tahliyeler sırasında ölenler oldu

    Rus güçlerinin saldırılarından kaçmaya çalışan Ukraynalılardan bazıları, tahliyeler sırasında hayatını kaybetti.

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