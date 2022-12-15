Çocuklar için özel olarak tasarlanan savaş zırhlarının dağıtımı yapıldı.

Ukrayna'da devam eden Rus saldırılarına karşı yaşlıların yanı sıra çocukların da korunması için önlemler alınıyor.

Ağır kış şartlarındaki saldırılardan en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar.

Savaş zırhlarının dağıtımı yapıldı

Ukrayna'da muharebe bölgelerinden tahliyeler sırasında çocukları şarapnellerden korumak üzere savaş zırhı üretimi başlamıştı.

Harkiv kentinde çocuklar için gönüllüler tarafından özel olarak hazırlanan 120 adet kurşun geçirmez yelek dağıtıldı. Yelekler, sağlık çalışanlarına da verildi.

Çocuklar için özel tasarım

Harkiv Kişisel Korunma Malzemesi fabrikası yöneticisi Yuriy Fedorov, ürettikleri kurşun geçirmez yeleklerin çocukların çatışma bölgelerinden tahliyesi sırasında kurtarılmak üzere üretildiklerini belirtti.

AA'nın haberine göre, Fedorov, "Yelekler çocukların vücut yapısına göre özel olarak tasarlandı." dedi.

Ukrayna'da çocuklara kurşun geçirmez yelek dağıtıldı ViDEO