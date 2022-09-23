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    Ukrayna'da dört bölgenin Rusya'ya katılmak için düzenleyeceği referandumlar bugün başlıyor

    Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia'da oylama yapılacak. Oyların Rusya'nın savaşı tırmandırmasını sağlayacağı düşünülüyor. Referandumlar uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.
    • 23.09.2022 - 09:25
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    Ukrayna'da dört bölgenin Rusya'ya katılmak için düzenleyeceği referandumlar bugün başlıyor

    Ukrayna'da Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen dört bölge bugün Rusya'ya katılmak üzere referandum düzenleyecek.

    Batı devletleri oylamaları geçersiz ve yasadışı bir ilhakın habercisi şeklinde nitelendirerek kınadı. Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde düzenlenecek olan oylama bugün başlayacak ve Salı günü sona erecek.

    Savaşı tırmandırabileceği ifade edildi

    Dört bölgeye Rusya tarafından atanmış olan yöneticiler oylama yapacaklarını Salı günü açıklamışlardı. Oylamanın Batı'ya bir meydan okuma olduğu ve savaşı tırmandırabileceği düşünülüyor.

    Ukrayna ve Batı ülkeleri, ilhak lehine sonuçlanacağını tahmin ettikleri oylama sonuçlarını tanımayacaklarını ifade ettiler.Ukrayna, Şubat ayında işgale başlayan Rusya'ya karşı taarruz başlatmış ve ülkenin kuzeyindeki topraklarının büyük bir bölümünü geri almıştı.

    Ukrayna da dört bölgenin Rusya ya katılmak için düzenleyeceği referandumlar bugün başlıyor #1

    Alelacele referandum kararı

    Bölgelerdeki Rusya yanlısı yetkililer referandum fikrini aylardır değerlendiriyordu, ancak Ukrayna'nın son zamanlarda elde ettiği başarıların onları acele ile bu referandumları düzenlemeye ittiği düşünülüyor.

    Rusya oylamaların bölgedeki insanların fikirlerini ifade edebilmesi için bir fırsat olduğunu iddia etti.

    "İnsanlar kaderlerini belirlemek istiyor"

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bu hafta, "Operasyonun başından bu yana... bahsi geçen bölgelerdeki insanların kaderlerine kendilerinin karar vermeleri gerektiğini söyledik, ve mevcut durum da bu insanların kaderlerini belirlemek istediklerini gösteriyor." demişti.

    Ukrayna da dört bölgenin Rusya ya katılmak için düzenleyeceği referandumlar bugün başlıyor #2

    Ukrayna, Rusya'nın 2014'te Kırım'da yaptığına benzer olarak referandum sonuçlarını halkın desteğini aldığı şeklinde göstermeye, daha sonra da bu durumu toprakları ilhak etmek için kullanmaya çalışacağını ifade ediyor.

    Kırım'da 2014'te düzenlenen oylama uluslararası toplum tarafından hileli olarak nitelendirilmiş ve tanınmamıştı. Kırım'daki oylama sonuçları halkın %97 oranında resmi ilhakı desteklediğini göstermişti.


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