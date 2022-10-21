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    Ukrayna'da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti

    Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 enerji tesisi tahrip edilmesiyle kentte 4 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Karanlığa gömülen bölgede Ukraynalılar için aşevi kuruldu.
    • 21.10.2022 - 17:43
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    Ukrayna'da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

    8 ayın geride kaldığı savaşta, Ukrayna'nın birçok yerleşim birimi ağır yaralar aldı.

    Rus güçleri, belirledikleri hedefleri vurmaya devam ederken savaş nedeniyle her iki ülke de ordusunda büyük kayıplar verdi.

    İlk kez elektrik kesintisi yaşandı

    Öte yandan savaşta bir ilk yaşandı.

    Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki Herson kentine ilerleyişini sürdürürken  savaşın başından beri ilk kez bugün elektrik kesintileri yaşandı.

    Ukrayna da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti #1

    Zelensky çağrıda bulundu

    Son günlerde ülkedeki enerji ve su altyapısına yönelik saldırıların artmasıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus güçlerince üç enerji tesislerinin daha tahrip edildiğini belirterek Ukrayna halkını enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

    Ukrayna da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti #2

    Ukrayna'da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti VİDEO

    "Elektrik tüketiminizi sınırlayın"

    Zelensky, "Lütfen gerekmedikçe elektrikli aletleri açmayın. Elektrik tüketiminizi sınırlayın ve çok fazla enerji tüketen cihazları kullanmayın. Elektrik tüketiminin olabildiğince bilinçli olması çok önemlidir ve bu nedenle planlı kesintiler, daha kısa olacaktır." dedi.

    Ukrayna da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti #3

    Aşevi kuruldu

    Bunun üzerine ülke genelinde elektrik tasarrufu ve 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

    Tüm ülke karanlığa gömülürken, gönüllüler tarafından Kiev’de elektriksiz kalan Ukraynalılar için aşevi kuruldu.

    Ukrayna da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti #4

    Ziyaretçilerin en küçüğü 17 yaşında

    Elektriğe bağlı kalmadan yemeklerin odun ateşinde pişirildiği aşevini, yaklaşık 800 ile 3 bin arasında kişi ziyaret ediyor.

    Aşevinde yemeklerin hazırlanmasına yardım eden gönüllülerin çoğunluğunu Kiev sakinleri oluştururken, en küçüğü 17 yaşında olmak üzere her yaştan Ukraynalının bulunduğu kaydedildi.

    Erzak yardımı da alan aşevi, ziyaretçilere sıcak çorba ve çeşitli ev yemekleri ikram ediyor.

    Ukrayna da elektrik kesintisi nedeniyle gönüllüler harekete geçti #5


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